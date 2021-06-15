Новим напрямком збуту українських ягідників став Близький Схід. Вони збільшили площу під лохиною, тому експерти очікують великий урожай.

До теми У Польщі очікують хороший урожай найдорожчої ягоди – лохини

Разом з тим, збільшення об'ємів вплине на ціну. Вартість оптових покупців буде нижчою за 7 доларів/кілограм. Минулого року ціна складала 10 доларів/кілограм.

Запропонувати ще дешевший продукт в конкурувати на глобальному ринку з Іспанією та Польщею Україна поки не може. Їхня ціна навіть на елітні сорти перебуває на рівні 5 доларів/кілограм.

Прогноз на роздрібні ціни наразі робити ніхто не наважується.

А от урожаєм персиків Іспанія потішити не зможе. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Дефіцит персиків: урожай кісточкових в Європі буде найменшим за останні 30 років".