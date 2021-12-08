Промышленный отлов в рыбохозяйственных водных объектах и ​​на континентальном шельфе Украины составил 22 629 тонн.

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Объемы вылова рыбы

(тонны – проценты по сравнению с показателем января-октября-2020)

Водохранилища Днепра – 9 357 (+14,4%)

Днепровско-Бугская эстуарная система – 1 157 (+53,7%)

Река Дунай – 504 (+50,4%)

Причерноморские лиманы – 107 (+116,3%)

Остальные водоемы – 110 тонн (+36,8%)

В то же время промысловыми рыболовами добыто:

Черное море – 7 660 тонн рыбы и других водных биоресурсов

Азовское море – 2 956

низовья реки Днестр с лиманом и Кучурганским водохранилищем – 778

Вдали от Украины

В зоне действия Комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики (CCAMLR) судна под флагом Украины в течение первых 9 месяцев выловили 22 187 тонн криля. Это на 7% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

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Аквакультуры

По предварительным данным, в Украине выловлено 4550 тонн товарной аквакультуры.

На озерах и водохранилищах,кроме того, работают специальные товарные рыбные хозяйства (СТРГ), сочитающие элементы аквакультуры и промыслового отлова. С начала года в режиме СТРГ было добыто 4 085 тонн водных биоресурсов.