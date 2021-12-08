Рыбная Украина: где и сколько выловили водных биоресурсов
Источник:Госрыбагентство
За первые 9 месяцев 2021 года предприятия рыбной отрасли Украины выловили 53 451 тонну рыбы и других водных биоресурсов.
Промышленный отлов в рыбохозяйственных водных объектах и на континентальном шельфе Украины составил 22 629 тонн.
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Объемы вылова рыбы
(тонны – проценты по сравнению с показателем января-октября-2020)
- Водохранилища Днепра – 9 357 (+14,4%)
- Днепровско-Бугская эстуарная система – 1 157 (+53,7%)
- Река Дунай – 504 (+50,4%)
- Причерноморские лиманы – 107 (+116,3%)
- Остальные водоемы – 110 тонн (+36,8%)
В то же время промысловыми рыболовами добыто:
- Черное море – 7 660 тонн рыбы и других водных биоресурсов
- Азовское море – 2 956
- низовья реки Днестр с лиманом и Кучурганским водохранилищем – 778
Вдали от Украины
В зоне действия Комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики (CCAMLR) судна под флагом Украины в течение первых 9 месяцев выловили 22 187 тонн криля. Это на 7% больше, чем за аналогичный период 2020 года.
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Аквакультуры
По предварительным данным, в Украине выловлено 4550 тонн товарной аквакультуры.
На озерах и водохранилищах,кроме того, работают специальные товарные рыбные хозяйства (СТРГ), сочитающие элементы аквакультуры и промыслового отлова. С начала года в режиме СТРГ было добыто 4 085 тонн водных биоресурсов.