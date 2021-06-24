Согласно прогнозам, к 2050 году площадь садов вырастет до таких размеров, что во время сезона садоводам будет не хватать 50 миллионов работников.

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К счастью, уже сейчас появляются возможности, которые могут заменить человеческий труд. Израильский стартап Tevel представил Flying Autonomous Robots – беспилотники для сбора фруктов.

Искусственный интеллект позволяет машине определять, какие плоды уже созрели. После этого робот срывает спелые фрукты, сортирует и складывает их в коробки. Таким образом, фрукты из сада сразу готовы к продаже.

Сообщается, что данные беспилотники могут работать днем и ночью, а также собирать данные об урожае, зрелости, количестве и качестве фруктов.

Известный бренд делает обувь из кожуры ананаса. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Ананас для обуви: известный бренд Nike делает кроссовки с кожи фрукта".