Згідно прогнозів, до 2050 року площа садів зросте до таких розмірів, що під час сезону садівникам не вистачатиме 50 мільйонів працівників.
Цікаво Досконалий захист: як працює на соняшнику фунгіцид Піктор
На щастя, вже зараз з'являються можливості, які можуть замінити людську працю. Ізраїльський стартап Tevel представив Flying Autonomous Robots – безпілотники для збору фруктів.
Штучний інтелект дозволяє машині безпомилково визначати, які плоди вже дозріли. Після цього робот зриває стиглі фрукти, сортує і складає їх в коробки. Таким чином, фрукти з саду одразу готові до продажу.
Повідомляється, що дані безпілотники можуть працювати вдень та вночі, а також збирати дані про врожай, зрілість, кількість і якість фруктів.