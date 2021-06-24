Згідно прогнозів, до 2050 року площа садів зросте до таких розмірів, що під час сезону садівникам не вистачатиме 50 мільйонів працівників.

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На щастя, вже зараз з'являються можливості, які можуть замінити людську працю. Ізраїльський стартап Tevel представив Flying Autonomous Robots – безпілотники для збору фруктів.

Штучний інтелект дозволяє машині безпомилково визначати, які плоди вже дозріли. Після цього робот зриває стиглі фрукти, сортує і складає їх в коробки. Таким чином, фрукти з саду одразу готові до продажу.

Повідомляється, що дані безпілотники можуть працювати вдень та вночі, а також збирати дані про врожай, зрілість, кількість і якість фруктів.

Відомий бренд робить взуття зі шкірки ананасу. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Ананас для взуття: відомий бренд Nike робить кросівки з шкіри фрукту".