Рост цены в 53 раза: аграрии шокированы поднятием стоимости перевозки зерна вагонами

Цена вагонов-зерновозов выросла в десятки раз. Аграрии попросили правительство вмешаться в ситуацию.

Космическая цена вагонов-зерновозов

Сутки использования вагона-зерновоза с июня выросли в 53 раза – со 111 гривен за вагон до почти 6 тысяч гривен (без НДС). Кроме того, на 15% запланированного выросла тарифная составляющая. Аграрии шокированы беспрецедентным ростом цен и просят чиновников вмешаться в ситуацию.

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Также изменилось назначение вагонов – с "инвентарного вагона" на "собственный вагон перевозчика". Цену на перевозку "Укрзализныця" определяет по своему усмотрению.

Кроме того, время на доставку товара может специально увеличиваться, что пришлось платить большую стоимость за услуги.

"Украинский клуб аграрного бизнеса" обратился к и.о. министра инфраструктуры и главы "Укрзализныци" с требованием урегулировать ситуацию.