Начался сезон персиков: сколько просят за фрукт в Украине

На рынках и в магазинах Украины можно найти персики на любой вкус. По сравнению с прошлым годом цена фрукта несколько выросла.

Выбрать вкусные персики довольно легко – у них должен быть желтый корешок, а плод должен быть мягким. Продавцы также говорят, что самые вкусные персики должны быть немного неправильной формы.

Кстати Новый рекорд: в Германии вырастили самый высокий подсолнух в мире

В прошлом году цена фрукта была на 10 – 15 гривен меньше. Сейчас минимальная цена персика составляет 50 – 60 гривен.

В Одесской и Херсонской областях, где выращивают персик, его цена вдвое меньше – 20 – 25 гривен за килограмм.

Продавцы отмечают, что цена персика еще может снизиться, но из-за неблагоприятной весны пострадал урожай, поэтому существенного падения ожидать не стоит.

Польские фермеры пострадали от падения цен голубики. Больше об этом читайте в материале Агро 24