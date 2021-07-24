В Польше зафиксировали цену голубики на уровне 5 злотых (35 гривен) за килограмм. Это произошло из-за совпадения местного сезона и неконтролируемого импорта зарубежной продукции.
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Это создало неблагоприятную ситуацию на рынке. В начале сезона ягода была дорогой, что спровоцировало волну импорта. Очень быстро рынок пресытился, поэтому цена опустилась до наименьшего показателя за все времена. Низкая цена ягоды не позволяет фермерам нанимать работников и перекрывать другие производственные расходы.
Большие трудности переживает и экспорт ягоды из Польши. Рынок Германии, который был большой площадкой для сбыта, в этом году снизил спрос. Британский рынок функционирует довольно хорошо, но есть проблемы в торговле из-за Brexit и пандемии Covid-19.