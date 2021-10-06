В парламенте зарегистрировали законопроекты № 6123 и №6124. Они значительно усиливают ответственность за самовольное занятие земельного участка и нарушение правил использования земель.

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По мнению законодателей, сейчас штраф не соответствует реальному ущербу от совершения преступления. Такой подход приводит к частому самовольному захвату земельных участков.

Штраф за нарушение правил пользования землей может вырасти с 85 – 425 гривен до 17 – 51 тысяч гривен для граждан и до 85 – 119 тысяч гривен для должностных лиц.

Наказание за самовольный захват участка может составлять 34 – 102 тысяч гривен.

Авторы законопроектов убеждены, что принятие документа значительно уменьшит количество нарушений земельного законодательства.

Земля в Украине будет дорожать. Подробнее об этом читайте в материале Агро 24 "Рынок земли: когда ожидать подорожания земельных паев".