В парламенте зарегистрировали законопроекты № 6123 и №6124. Они значительно усиливают ответственность за самовольное занятие земельного участка и нарушение правил использования земель.
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По мнению законодателей, сейчас штраф не соответствует реальному ущербу от совершения преступления. Такой подход приводит к частому самовольному захвату земельных участков.
Штраф за нарушение правил пользования землей может вырасти с 85 – 425 гривен до 17 – 51 тысяч гривен для граждан и до 85 – 119 тысяч гривен для должностных лиц.
Наказание за самовольный захват участка может составлять 34 – 102 тысяч гривен.
Авторы законопроектов убеждены, что принятие документа значительно уменьшит количество нарушений земельного законодательства.