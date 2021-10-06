У парламенті зареєстрували законопроєкти № 6123 і №6124. Вони значно посилюють відповідальність за самовільне зайняття земельної ділянки та порушення правил використання земель.

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На думку законотворців, зараз штраф не відповідає реальному збитку від скоєння злочину. Такий підхід призводить до частого самовільного захоплення земельних ділянок.

Штраф за порушення правил користування землею може зрости з 85 – 425 гривень до 17 – 51 тисяч гривень для громадян, і до 85 – 119 тисяч гривень для посадовців.

Покарання за самовільне захоплення ділянки може становити 34 – 102 тисячі гривень.

Автори законопроєктів переконані, що прийняття документу значно зменшить кількість порушень земельного законодавства.

Земля в Україні буде дорожчати. Детальніше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Ринок землі: коли очікувати подорожчання земельних паїв".