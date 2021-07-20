Компании "ФруТек" удалось вырастить самые ягоды жимолости в мире. Рекордным размером порадовал новый сорт канадской селекции Бореал Бьюти, который посадили на экспериментальном участке компании в Винницкой области.

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Вес самой ягоды составила 6,57 грамм – это самый большой показатель в мире. Селекционер сорта Роберт Борс был поражен результатом, ведь в Канаде максимальный вес плодов никогда не превышал 3,7 грамма.

Самая большая ягода жимолости в мире​ / Фото "ФруТек"

В "ФруТек" отметили, что Бореал Бьюти может похвастаться не только большими размерами, но и лучшей урожайностью среди других сортов. В этом году удалось достичь показателя 3,5 килограмма с куста, что соответствует 12 тонн/гектар.

Поскольку полную производительность жимолость показывает на 5 – 6 год после посадки, то вполне вероятно, что новый сорт покажет еще лучший результат.

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