Урожайность черешни в этом году из-за холодной весны может быть ниже прогнозируемой. Кроме того, дожди не дают вовремя осуществить подпитку деревьев.

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Созревание черешни и сбор урожая уже задерживаются на 7-10 дней. Если погода не удивит новыми сюрпризами, то уже скоро покупатели смогут полакомиться черешней.

В прошлом году сезон черешни начался в конце мая. Какой будет цена на черешню в этом году – пока неизвестно.

Урожай косточковых этого года понес потери. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Погода уничтожила урожай косточковых фруктов: серьезность потерь".