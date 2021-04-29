Один из самых опасных врагов культурных растений – двудольные сорняки. Это, в частности, известные всем – лебеда, березка, щирица, спорыш, полынь, осот... Они легко приспосабливаются к среде, обладают высокой способностью к размножению и распространению. И особенно опасны, когда перерастут. Сорняки развиваются быстрее, чем культурные растения и забирают у них влагу, свет, элементы питания, снижают их сопротивляемость к инфекциям и вредителям.

Указанные факторы существенно влияют на количество и качество урожая. Поэтому грамотный выбор и своевременное применение гербицида – крайне важный элемент борьбы с сорняками. Потому что не каждый даже современный защитный препарат способен эффективно работать против широкого спектра сорняков в целом и против переросших в частности. Но решение есть:

Корум® – мощный двухкомпонентный селективный гербицид с высокой проницаемостью сквозь восковой налет для защиты сои и гороха с быстрым и длительным эффектом. Его слоган: Корум® – лебеда уже гербарий.

Преимущества препарата

Эффективен против широкого спектра двудольных сорняков, в том числе и переросших

Благодаря ЮАР Метолат способен быстро проникать в растение даже сквозь мощный восковой налет

Обладает высокой селективностью к обрабатываемой культуре и благодаря грунтовому действию способен сдерживать следующие волны сорняков

В основном достаточно одного опрыскивания за сезон

Эффективность работы гербицида Корум® ярко демонстрируют сравнительные фото из Агроцентра BASF в селе Денисовка (Хмельницкая область).



Контроль



Корум® 2,0 л/га + ПАВ Метолат 1,0 л/га

Акцентируем внимание: критически важно применять Корум® с добавлением прилипателя ЮАР Метолат. Тогда гербицид будет действовать максимально эффективно благодаря слаженному действию компонентов:

ЮАР Метолат помогает веществу проникать в сорняк

помогает веществу проникать в сорняк Имазамокс поглощается листьями и корнями, ингибирует синтез ряда аминокислот

поглощается листьями и корнями, ингибирует синтез ряда аминокислот Бентазон блокирует фотосинтетический транспорт электронов, в результате чего прерывается ассимиляция CO2, и растение после остановки в росте погибает

Место Корум® в системе защиты гороха

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