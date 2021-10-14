Новый сорт в благоприятных условиях плодоносит на 3 – 4 год. Селекционер советует покупать только привитые саженцы определенного сорта, иначе желаемого результата может и не быть.

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Если продавец растения киви утверждает, что его выведено черенкованием, то спросите о сорте, где и когда совершено черенкование. Очень хорошо, чтобы это было подтверждено фото продавца с плодоносным растением,

– рекомендует селекционер.

На привитом саженце можно визуально найти черенок, на сеянцы ствол сплошной с близко расположенными друг от друга почками. Также должны быть все необходимые документы.

Цены на продукты в Украине продолжают расти. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Опять подорожание: в Украине выросли цены на продукты".