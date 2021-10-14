Новий сорт у сприятливих умовах плодоносить на 3 – 4 рік. Селекціонер радить купувати лише живцьовані саджанці визначеного сорту, інакше бажаного результату може й не бути.

Цікаво Інформатори та помічники: 5 корисних ресурсів для аграріїв

Якщо продавець рослини ківі стверджує, що її виведено живцюванням, то запитайте про сорт, де та коли здійснено живцювання. Дуже добре, щоб це було підтверджено фото продавця з плодоносною рослиною,

– рекомендує селекціонер.

На живцьованому саджанці можна візуально знайти черенок, на сіянці стовбур суцільний з близько розташованими одна від одної бруньками. Також повинні бути усі необхідні документи.

Ціни на продукти в Україні продовжують рости. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Знову подорожчання: в Україні зросли ціни на продукти".