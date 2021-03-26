Если не начать активную программу декарбонизации, то в Украине уже в ближайшем будущем на месте полей и лесов возникнут пустыни.

Такое мнение во время онлайн-семинара "Возобновляемые источники энергии для декарбонизации" высказал старший консультант Биоэнергетической ассоциации Украины Алексей Эпик.

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Уже сейчас повреждение лесных насаждений подошло к критической черте, отмечает эксперт. Гослесагентство Украины отчитывается о том, что на 1 января 2019 года засохло 413 тысяч гектаров лесных насаждений. Это – 5% всего лесного фонда страны. Экологи предупреждают: если повреждения лесов достигнет 6% - процесс может стать необратимым.

Еще одна угроза, перед которой предстала Украина из-за выбросов в атмосферу – снижение урожайности и деградация сельского хозяйства. В 2020 году из-за чрезмерной засухи аграрии потеряли 200 тысяч гектаров кукурузы и 300 тысяч гектаров подсолнечника. Поэтому в августе 2020 года Минэкоразвития снизило прогноз по сбору зерновых с 73,1 до 70 миллионов тонн.

В будущем – это прямой путь к деградации сельского хозяйства в южных регионах Украины, – говорит Алексей Эпик. – Как следствие – приближение продовольственного кризиса.

Эксперт также считает, что климатический кризис, спровоцированный выбросами в атмосферу, также грозит затоплением южным регионам Украины. В опасной зоне – Одесса, Керчь, Херсон, Мариуполь, Вилково, Голая Пристань…

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