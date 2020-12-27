Следующий год должен быть более прохладным, однако существенных изменений ожидать не стоит.

Ученые Метеорологического бюро Великобритании опубликовали свой прогноз на погодные условия в 2021 году, сообщает ВВС.

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По мнению ученых, в 2021 году во всем мире будет немного прохладнее, но следующий год все равно останется одним из шести самых теплых лет.

В результате погодного явления Ла-Нинья температура снизится, но влияние парниковых газов останется значительным. Земля, вероятно, будет примерно на 1°С жарче, чем в доиндустриальную эпоху, – говорится в прогнозе.

Ла-Нинья возникает, когда сильные ветры несут теплые поверхностные воды Тихого океана из Южной Америки в направлении Филиппин. Вследствие этого вместо них на поверхность выходят более холодные воды с глубин океана. Ожидается, что это снизит температуру поверхности моря на 1-2°C, что, вероятно, не даст 2021 установить новый температурный рекорд.

Ученые заявляют, что опыт в прогнозировании предыдущих годовых температур вселяет уверенность в прогнозах на следующий год.