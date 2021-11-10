У вересні 2021 року середня зарплата штатного працівника у сільському господарстві становила 11 823 гривні. Лише за останній місяць показник виріс на 1,2%.

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Якщо аналізувати регіони, то найбільше заробляють працівники агросектору в Івано-Франківській, Тернопільській, Луганській, Львівській та Київській областях. За рік показник середньої зарплати в аграрному секторі виріс на 18%.

Також почали більше заробляти штатні працівники у сфері виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів. У порівнянні з минулим роком показник виріс на 14,2%.

Зараз середня зарплата у цих серах становить 12 561 гривні. Найбільше платять у Києві, Вінницькій, Миколаївській, Київській та Полтавській областях.