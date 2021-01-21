Компания BASF начала новую акцию для аграриев, которая будет способствовать диджитализации рабочего процесса.

Акция "Семена. Защита. Xarvio ™" предлагает украинским сельхозпроизводителям две перспективные опции:

Купить 1 500 литров фунгицида Рекс® Плюс или 100 посевных единиц подсолнечника гибридов ЕС Лорис СЛП и ЕС Каприз СЛП компании BASF и получить 50% скидки на доступ к цифровой платформе xarvio ™ FIELD MANAGER версии Pro

Купить 4 200 литров фугницида Рекс® Плюс или 300 посевных единиц подсолнечника гибридов ЕС Лорис СЛП и ЕС Каприз СЛП компании BASF и получить 50% скидки на доступ к xarvio ™ FIELD MANAGER более продвинутой версией Premium





Представляем продукцию, которая входит в акционный перечень.

Новое цифровое решение для эффективного управления посевами базируется на 25-летнем опыте и более 30-ти моделях для оптимизации растениеводства.

Сочетая личные знания агрария со статистическими данными о полях и посевах, xarvio ™ FIELD MANAGER анализирует их состояние и дает рекомендации по сельскохозяйственной деятельности.

xarvio ™ FIELD MANAGER доступен в веб-версии и как мобильное приложение.

Функции xarvio™ FIELD MANAGER

Мониторинг поля. Аграрии могут получать, передавать и анализировать всю информацию о полях и зоне в одном месте. Таким образом, принимаются обоснованные решения относительно полей в течение всего сезона.

Аграрии могут получать, передавать и анализировать всю информацию о полях и зоне в одном месте. Таким образом, принимаются обоснованные решения относительно полей в течение всего сезона. Посев. Сменные нормы высева для уменьшения расходов и достижения высших урожаев.

Сменные нормы высева для уменьшения расходов и достижения высших урожаев. Стратегия подпитки. Информация, когда именно и в каком количестве растения нуждаются в питательных веществах в расчете на каждую полевую зону.

Информация, когда именно и в каком количестве растения нуждаются в питательных веществах в расчете на каждую полевую зону. Защита растений. Оптимальная защита культур и своевременные предупреждения о возможных рисках.

Фермеры, которые защищали поля пшеницы от болезней с помощью xarvio ™ FIELD MANAGER, получили в среднем на 32 евро больше с гектара по сравнению с фермерами, которые применяли стандартные внесения. Это связано с повышением урожайности и более эффективным использованием средств защиты растений.

Рекс® Плюс – инновационный фунгицид с комбинацией двух высокоактивных действующих веществ – эпоксиконазол и фенпропиморф – на зерновые кульутры против широкого спектра основных болезней. Уникальность этого объединения действующих веществ в том, что часть эпоксиконазола растворена в фенпропиморфе, который обеспечивает "эффект продвижения". В результате, большее количество действующих веществ за меньший промежуток времени попадает внутрь растения. Именно это гарантирует быстрое лечебное действие, или так называемый "стоп-эффект", и обеспечивает эффективную защиту уже сложившейся листовой поверхности и новым приростам.

Преимущества препарата

Контролирует широкий спектр болезней, в частности, мучнистую росу, септориоз листьев, виды ржавчины и т.д.

Быстрое поглощение и распределение в растении обеспечивают отличое превентивное и лечебное действие, предоставляющее эффективную защиту как уже сложившейся листовой поверхности, так и новым приростам

Эффективный уже от +5°С

Защитный период в зависимости от погодных условий и интенсивности развития болезней может длиться от 3 до 54 недель

Гибрид нового поколения с реализацией последних достижений в генетике.

Преимущества препарата

Широкая климатическая адаптация

Высокая засухо- и жаростойкость

Сочетает высокую устойчивость к заразихе рас A-G и толерантность к гербицидам Clearfield® Plus

Толерантность к основным болезням

Высокое содержание масла

Гибрид, который имеет высокую пластичность к условиям и технологиям выращивания.

Преимущества препарата

Хорошо адаптирован к различным технологиям выращивания

Пластический к климатическим условиям выращивания

Быстрый стартовый рост

Устойчивость к волчку A-G

Толерантен к гербицидам Clearfield® Plus

С подробными условиями акции "Семена. Защита. Xarvio ™" можно ознакомиться на официальном сайте компании BASF.