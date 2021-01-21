Семена, защита, диджитализация: акция BASF открывает для аграриев новые возможности
Компания BASF начала новую акцию для аграриев, которая будет способствовать диджитализации рабочего процесса.
Акция "Семена. Защита. Xarvio ™" предлагает украинским сельхозпроизводителям две перспективные опции:
- Купить 1 500 литров фунгицида Рекс® Плюс или 100 посевных единиц подсолнечника гибридов ЕС Лорис СЛП и ЕС Каприз СЛП компании BASF и получить 50% скидки на доступ к цифровой платформе xarvio ™ FIELD MANAGER версии Pro
- Купить 4 200 литров фугницида Рекс® Плюс или 300 посевных единиц подсолнечника гибридов ЕС Лорис СЛП и ЕС Каприз СЛП компании BASF и получить 50% скидки на доступ к xarvio ™ FIELD MANAGER более продвинутой версией Premium
Представляем продукцию, которая входит в акционный перечень.
xarvio™ FIELD MANAGER
Новое цифровое решение для эффективного управления посевами базируется на 25-летнем опыте и более 30-ти моделях для оптимизации растениеводства.
Сочетая личные знания агрария со статистическими данными о полях и посевах, xarvio ™ FIELD MANAGER анализирует их состояние и дает рекомендации по сельскохозяйственной деятельности.
xarvio ™ FIELD MANAGER доступен в веб-версии и как мобильное приложение.
Функции xarvio™ FIELD MANAGER
- Мониторинг поля. Аграрии могут получать, передавать и анализировать всю информацию о полях и зоне в одном месте. Таким образом, принимаются обоснованные решения относительно полей в течение всего сезона.
- Посев. Сменные нормы высева для уменьшения расходов и достижения высших урожаев.
- Стратегия подпитки. Информация, когда именно и в каком количестве растения нуждаются в питательных веществах в расчете на каждую полевую зону.
- Защита растений. Оптимальная защита культур и своевременные предупреждения о возможных рисках.
Фермеры, которые защищали поля пшеницы от болезней с помощью xarvio ™ FIELD MANAGER, получили в среднем на 32 евро больше с гектара по сравнению с фермерами, которые применяли стандартные внесения. Это связано с повышением урожайности и более эффективным использованием средств защиты растений.
Рекс® Плюс
Рекс® Плюс – инновационный фунгицид с комбинацией двух высокоактивных действующих веществ – эпоксиконазол и фенпропиморф – на зерновые кульутры против широкого спектра основных болезней. Уникальность этого объединения действующих веществ в том, что часть эпоксиконазола растворена в фенпропиморфе, который обеспечивает "эффект продвижения". В результате, большее количество действующих веществ за меньший промежуток времени попадает внутрь растения. Именно это гарантирует быстрое лечебное действие, или так называемый "стоп-эффект", и обеспечивает эффективную защиту уже сложившейся листовой поверхности и новым приростам.
Преимущества препарата
- Контролирует широкий спектр болезней, в частности, мучнистую росу, септориоз листьев, виды ржавчины и т.д.
- Быстрое поглощение и распределение в растении обеспечивают отличое превентивное и лечебное действие, предоставляющее эффективную защиту как уже сложившейся листовой поверхности, так и новым приростам
- Эффективный уже от +5°С
- Защитный период в зависимости от погодных условий и интенсивности развития болезней может длиться от 3 до 54 недель
ЕС Лорис СЛП
Гибрид нового поколения с реализацией последних достижений в генетике.
Преимущества препарата
- Широкая климатическая адаптация
- Высокая засухо- и жаростойкость
- Сочетает высокую устойчивость к заразихе рас A-G и толерантность к гербицидам Clearfield® Plus
- Толерантность к основным болезням
- Высокое содержание масла
ЕС Каприз СЛП
Гибрид, который имеет высокую пластичность к условиям и технологиям выращивания.
Преимущества препарата
- Хорошо адаптирован к различным технологиям выращивания
- Пластический к климатическим условиям выращивания
- Быстрый стартовый рост
- Устойчивость к волчку A-G
- Толерантен к гербицидам Clearfield® Plus
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