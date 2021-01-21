Компанія BASF розпочала нову акцію для аграріїв, яка сприятиме діджиталізації робочого процесу.

Акція "Насіння. Захист. xarvio™" пропонує українським сільгоспвиробникам дві перспективні опції:

Придбати 1500 літрів фунгіциду Рекс® Плюс або 100 посівних одиниць соняшнику гібридів ЕС Лоріс СЛП та ЕС Каприз СЛП компанії BASF та отримати 50% знижки на доступ до цифрової платформи xarvio™ FIELD MANAGER версії Pro

Придбати 4200 літрів фугніциду Рекс® Плюс або 300 посівних одиниць соняшнику гібридів ЕС Лоріс СЛП та ЕС Каприз СЛП компанії BASF та отримати 50% знижки на доступ до xarvio™ FIELD MANAGER більш просунутої версії Premium





Представляємо продукцію, яка входить до акційного переліку.

Нове цифрове рішення для ефективного управління посівами базується на 25-річному досвіді та понад 30-ти моделях для оптимізації рослинництва.

Поєднуючи особисті знання аграрія зі статистичними даними про поля та посіви, xarvio™ FIELD MANAGER аналізує їх стан та надає рекомендації щодо сільськогосподарської діяльності.

xarvio™ FIELD MANAGER доступний у веб-версії та як мобільний додаток.

Функції xarvio™ FIELD MANAGER

Моніторинг поля . Аграрії можуть отримувати, надсилати та аналізувати всю інформацію про поля та зони в одному місці. Таким чином, ухвалюються обґрунтовані рішення щодо полів протягом усього сезону.

. Аграрії можуть отримувати, надсилати та аналізувати всю інформацію про поля та зони в одному місці. Таким чином, ухвалюються обґрунтовані рішення щодо полів протягом усього сезону. Посів . Змінні норми висіву для зменшення витрат та досягнення вищих урожаїв.

. Змінні норми висіву для зменшення витрат та досягнення вищих урожаїв. Стратегія підживлення . Інформація, коли саме та в якій кількості рослини потребують поживних речовин у розрахунку на кожну польову зону.

. Інформація, коли саме та в якій кількості рослини потребують поживних речовин у розрахунку на кожну польову зону. Захист рослин. Оптимальний захист культур та своєчасні попередження про можливі ризики.

Фермери, які захищали поля пшениці від хвороб за допомогою xarvio™ FIELD MANAGER, отримали в середньому на 32 євро більше з гектару порівняно з фермерами, які застосовували стандартні внесення. Це пов’язано із підвищенням урожайності та більш ефективним використанням засобів захисту рослин.

Рекс® Плюс – інноваційний фунгіцид з комбінацією двох високоактивних діючих речовин – епоксиконазол та фенпропіморф – на зернові кульутри проти широкого спектру основних хвороб. Унікальність такого поєднання діючих речовин в тому, що частина епоксиконазолу розчинена в фенпропіморфі, який забезпечує "ефект просування". В результаті, більша кількість діючих речовин за менший проміжок часу потрапляє в середину рослини. Саме це гарантує швидку лікувальну дію, або так званий "стоп-ефект", та забезпечує ефективний захист вже сформованої листової поверхні і нових приростів.

Переваги препарату

Контролює широкий спектр хвороб, зокрема, борошнисту росу, септоріоз листя, види іржі тощо

Швидке поглинання та розподіл у рослині забезпечують відмінну превентивну й лікувальну дію, що надає ефективний захист як уже сформованої листової поверхні, так і нових приростів

Ефективний вже від +5°С

Захисний період залежно від погодних умов та інтенсивності розвитку хвороб може тривати від 3 до 54 тижнів

Гібрид нового покоління з реалізацією останніх досягнень у генетиці.

Переваги препарату

Широка кліматична адаптація

Висока посухо- та жаростійкість

Поєднує високу стійкість до вовчка рас A-G і толерантність до гербіцидів Clearfield® Plus

Толерантність до основних хвороб

Високий вміст олії

Гібрид, який має високу пластичність до умов і технологій вирощування.

Переваги препарату

Добре адаптований до різних технологій вирощування

Пластичний до кліматичних умов вирощування

Швидкий стартовий ріст

Стійкість до вовчка A-G

Толерантний до гербіцидів Clearfield® Plus

З детальними умовами акції "Насіння. Захист. xarvio™" можна ознайомитися на офіційному сайті компанії BASF.