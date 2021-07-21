Сезон черники набирает обороты: сколько просят за ягоду

Черника – довольно популярная ягода в Украине. Сезон уже стартовал и набирает обороты, а цена черники активно привлекает покупателей.

Сейчас фермеры просят за чернику в литровой таре в среднем 55 гривен. По сравнению с малиной и голубикой эта ягода дешевле, поэтому пользуется большой популярностью.

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Дешевле всего ягоду продают на оптовых рынках и вдоль трасс. На городских рынках цена ягоды несколько выше, она колеблется от 80 до 100 гривен за литр. За 80 гривен продают чернику среднего качества, отборные ягоды стоят по 90-100 гривен.

Кое-где закупить чернику оптом можно и по 40 гривен с килограмм. Отмечается, что оптовые продавцы городских рынков покупают ягоду именно по такой цене.

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