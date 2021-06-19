Сезонные рабочие: сколько сейчас платят в Европе

Начался сезон сбора урожая, а значит, фермерам нужны дополнительные руки. За несколько месяцев на сезонной работе можно заработать неплохие деньги.

Месяц работы на польском ферме может принести в карман 3 тысячи злотых, а работа в странах западной и северной Европы оплачивается вдвое, а то и втрое больше.

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В Польше сборщикам клубники предлагают и 5 тысяч злотых, но на практике чаще всего работники получают 2,5-4 тысячи злотых.

Также дополнительных работников активно ищут фермеры из Германии, Швеции, Дании, Франции и Великобритании. В среднем здесь готовы платить 9-10 евро брутто за час работы. За сверхурочные часы могут давать 135% привычной оплаты, за работу в субботу – 135-150%, а в воскресенье – даже 200%.

Работники фермеров Европы могут рассчитывать и на отпускные. Они составляют 8,33% дохода брутто, в среднем это 220 евро (7,2 тысячи гривен). Таким образом, месячный заработок сезонного работника в этих странах будет в пределах 1,5-3 тысячи евро. Однако здесь редко предлагают бесплатное жилье и еду.

Сезонный работник в Британии может рассчитывать на 8,5-9,5 фунтов брутто (10-11 евро) за час работы. Иногда здесь обеспечивают бесплатным жильем, в других случаях придется платить 40-60 фунтов (47-70 евро) в неделю. В Нидерландах за сбор клубники, черники, сортировку луковиц цветов готовы платить 10 евро брутто.

Стоит заметить, что в западных странах несмотря на больший заработок дороже жилье и питание. Также не все фермеры дают бесплатное жилье, гарантируют бесплатную перевозку работников и оплачивают ПЦР-тест.