В этом году производителям сахара потребуется минимум 300 миллионов кубометров газа. Из-за скачка цен на голубое топливо предприниматели несут убытки и не смогут организовать производство.

Интересно Земельный налог для физических лиц: кто и сколько должен платить, кому предоставляют льготы

Если в июне цена тысячи кубометров газа составила 11 тысяч гривен, то сейчас показатель доходит до 28 тысяч гривен.

Кроме того, выращивание сахарной свеклы стало не слишком рентабельным, из-за чего площади под ней существенно сократились.

Предприниматели просят правительство предусмотреть в бюджете на 2022 год дотации для производителей сахара в объеме 150 гривен за тонну. Расчет суммы предлагают делать по объему проданной сырья.

Цена малины существенно повлияла на производителей джемов и варенья. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Производители джемов и варенья отказались от малины: причины".