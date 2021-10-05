На вкус сырный продукт может ничем не отличаться от сыра. Но для нашего организма он не несет никакой пользы.

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Поскольку в сырном продукте используются животные жиры, его частое употребление иметь негативные последствия. В частности, это ухудшение обмена веществ, ухудшение работы печени и другое.

Поскольку молоко сейчас дорогое, а сыр полностью сделан из молока, первый фактор – цена продукта. Хотя эксперты отмечают, что себестоимость сыра не соизмерима с его ценой для потребителя.

Кроме того, сырный продукт имеет избыточный запах. Натуральный сыр лишь слегка пахнет молоком.

Также следует обращать внимание на вид: сырный продукт вязкий и ломкий, а натуральный – твердый и упругий.

Покупателям стоит ожидать подорожания молочной продукции. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "В Украине подорожает "молочка": причина и какого роста следует ожидать".