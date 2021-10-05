На смак сирний продукт може нічим не відрізнятися від сиру. Але для нашого організму він не несе жодної користі.

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Оскільки у сирному продукті використовуються тваринні жири, його часте вживання матиме негативні наслідки. Зокрема, це погіршення обміну речовин, погіршення роботи печінки тощо.

Оскільки молоко нині дороге, а сир повністю зроблений з молока, перший фактор – ціна продукту. Хоча експерти зазначають, що собівартість сиру не співрозмірна з його ціною для споживача.

Окрім того, сирний продукт має надмірний запах. Натуральний сир лише злегка пахне молоком.

Також слід звертати увагу на вигляд: сирний продукт в’язкий і ламкий, а натуральний – твердий та пружний.

Покупцям варто очікувати подорожчання молочної продукції. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "В Україні подорожчає "молочка": причина та якого росту очікувати".