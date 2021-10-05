Сыр и сырный продукт: как легко отличить

Твердый сыр – один из самых любимых продуктов украинцев. Но бывают случаи, когда недобросовестные продавцы продают потребителям сырный продукт.

На вкус сырный продукт может ничем не отличаться от сыра. Но для нашего организма он не несет никакой пользы.

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Поскольку в сырном продукте используются животные жиры, его частое употребление иметь негативные последствия. В частности, это ухудшение обмена веществ, ухудшение работы печени и другое.

Поскольку молоко сейчас дорогое, а сыр полностью сделан из молока, первый фактор – цена продукта. Хотя эксперты отмечают, что себестоимость сыра не соизмерима с его ценой для потребителя.

Кроме того, сырный продукт имеет избыточный запах. Натуральный сыр лишь слегка пахнет молоком.

Также следует обращать внимание на вид: сырный продукт вязкий и ломкий, а натуральный – твердый и упругий.

Покупателям стоит ожидать подорожания молочной продукции. Больше об этом читайте в материале Агро 24