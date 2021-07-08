Члены новософиевской группы, которые уже давно занимаются выращиванием дынь и арбузов, в этом году впервые посадили сорта дыни Месура F1, Портенто F1 и Бравура F1.

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Это гибридные скороспелые сорта, которые показывают хорошую устойчивость к вредителям и характеристики транспортабельности. Кроме того, у них довольно длительный период хранения после сбора – более 14 дней. Товарный вид при этом не теряется.

Кроме того, новые сорта могут похвастаться очень хорошими вкусовыми свойствами. Сейчас фермеры выделили под новые дыни небольшие площади, чтобы проверить, понравится ли продукт отдыхающим. Если спрос будет хорошим, то уже в следующем году они посадят больше новых дынь.

Список сортов клубники пополнился новыми именами. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Ягодное наслаждение: представлены новые перспективные сорта клубники".