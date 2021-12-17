Преимущества новой капусты

Головка тайваньской капусты приземистая и плоская. Ее диаметр составляет 20 – 30 сантиметров, а вес – в районе 1,5 килограмма.

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Листья капусты зеленые, хотя иногда встречаются и фиолетовые. Текстура капусты очень хрустящая, а вкус – чуть-чуть сладкий.

Растить ее легко, но трудности возникнут в сухих и жарких климатических условиях. Лучше всего выращивать ее как овощ холодного времени года – так она лучше сформирует кочерыжку.

Температур грунта должен составлять как минимум 10 градусов, а участок земли должен быть хорошо освещен. При правильном уходе вес капусты может достигать 2,5 килограмма.