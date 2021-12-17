Переваги нової капусти

Головка тайванської капусти приземкувата та плоска. Її діаметр складає 20 – 30 сантиметрів, а вага – в районі 1,5 кілограма.

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Листя капусти зелені, хоча інколи трапляються і фіолетові. Текстура капусти дуже хрустка, а смак – трішки солодкий.

Ростити її легко, але труднощі виникнуть в сухих та спекотних кліматичних умовах. Найкраще вирощувати її як овоч холодної пори року – так вона краще сформує качан.

Температур ґрунту має складати як мінімум 10 градусів, а ділянка землі має бути добре освітлена. При правильному догляді вага капусти може сягати 2,5 кілограма.