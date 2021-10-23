Для того, чтобы выращивать микрозелень, не нужно быть владельцем земельного пая. Достаточно лишь скромных инвестиций и желания.

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Также можно создавать добавленную стоимость благодаря переработке микрогрина, ведь здоровое питание приобретает все большую популярность. Украинские стартапы находятся на волне тренда и побеждают на международных конкурсах.

Сок из ростков пшеницы получил особую популярность в Европе. Он сладкий на вкус и имеет особый травяной аромат. Кроме того, продукт может похвастаться своей пользой.

Как правило, для его создания ростки пшеницы выращивают на открытых земельных участках, а сок готовят с помощью оборудования для выжимания сока.

Оливковое масло в Украине далеко не всегда может похвастаться качеством. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Большая фальсификация: какой процент оливкового масла в Украине подделка и как ее обнаружить".