Прежде чем вылезти на поверхность, молодые цикады, так называемые нимфы, питались соком из корней деревьев, чтобы осуществить последнюю линьку и стать взрослыми насекомыми. Поэтому следующие 4 – 5 недель Штаты будут практически устланы ковром из насекомых.
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Нашествие цикад
Цикады появились в 18 американских штатах, в частности в Мичигане и Западной Вирджинии. По подсчетам, из гектара земли вылезло примерно 1,5 миллиона насекомых, а в целом их насчитывается десятки миллиардов.
Выбравшись из-под земли, цикады отправляются в сады и леса для размножения.
Они сбрасывают панцирь в течение часа, а затем начинают затвердевать, а уже к утру станут черными с оранжевыми крыльями и красными глазами, взберутся на верхушку дерева в поисках безопасности,
– рассказывает Голосу Америки энтомолог Майкл Рауп.
Цикада сбрасывает Панцирь / Фото ВВС
А уже на верхушках деревьев начинается настоящая романтика. Самцы поют любовные песни, чтобы привлечь внимание самки. И если ей понравится конкретное пение, она начинает мерцать крылышками, слегка пощелкивая.
Певческая цикада: смотрите видео
После спаривания самка откладывает яйца. Энтомолог отмечает, что за свою жизнь она может отложить до 400 – 600 яиц. Со временем самка умирает, а из яиц вылупляются новые нимфы цикад, которые падают и зарываются в землю на следующие 17 лет.
Интересное о цикадах
- Цикады из поколения X создают невероятный уровень шума, похожий на звук мотокосилки или мотоцикла.
- Хотя большую часть жизни проводят под землей, они одни из немногих насекомых-долгожителей.
Цикады остаются под землей 17 лет / Фото ВВС
- На земле цикады питаются побегами молодых деревьев и виноградной лозой, чем могут нанести им вред. Однако не стоит их путать с саранчой, нашествие которых может уничтожить урожаи и вызвать много проблем в некоторых частях мира.
- Для людей цикады не представляют опасности, а для животных и птиц – это полезная пища. Люди тоже могут их употреблять, поскольку они съедобны и являются хорошим источником белка.
Цикада – хороший источник белка для животных и людей / Фото ВВС
- Почему цикады появляются именно в этот период, ученым доподлинно неизвестно. Некоторые из них предполагают, что так насекомые избегают хищников.
- Следующий грандиозный выводок Х ожидают в 2038 году.
Следующее нашествие цикад в США ожидают в 2038 году / Фото ВВС