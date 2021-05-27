Перш ніж вилізти на поверхню, молоді цикади, так звані німфи, харчувалися соком з коріння дерев, щоб здійснити останню линьку та стати дорослими комахами. Тож наступні 4 – 5 тижнів Штати будуть практично встелені килимом з комах.

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Нашестя цикад

Цикади з'явилися у 18 американських штатах, зокрема у Мічигані та Західній Вірджинії. За підрахунками, з гектара землі вилізло приблизно 1,5 мільйона комах, а загалом їх налічується десятки мільярдів.

Вибравшись з-під землі, цикади вирушають в сади та ліси для розмноження.

Вони скидають панцир протягом години, відтак починають затвердівати, а вже до ранку стануть чорними з помаранчевими крильцями та червоними очима, заберуться на верхівку дерева, у пошуках безпеки,

– розповідає Голосу Америки ентомолог Майкл Рауп.



Цикада скидає панцир / Фото ВВС

А вже на верхівках дерев починається справжня романтика. Самці співають любовні пісні, щоб привернути увагу самки. І якщо їй сподобається конкретний спів, вона починає мерехтіти крильцями, злегка поклацуючи.

Співоча цикада: дивіться відео

Після спарювання самка відкладає яйця. Ентомолог зазначає, що за своє життя вона може відкласти до 400 – 600 яєць. Згодом самка помирає, а з яєць вилуплюються нові німфи цикад, які падають і зариваються в землю на наступні 17 років.

Цікаве про цикад

Цикади з покоління X створюють неймовірний рівень шуму , схожий на звук мотокосарки чи мотоцикла.

, схожий на звук мотокосарки чи мотоцикла. Хоча більшу частину життя проводять під землею, вони є одними з небагатьох комах-довгожителів.



​Цикади залишаються під землею 17 років / Фото ВВС

На землі цикади харчуються пагонами молодих дерев і виноградною лозою, чим можуть завдати їм шкоди. Однак не варто їх плутати з сараною, нашестя яких може знищити врожаї та спричинити багато проблем у деяких частинах світу.

Для людей цикади не становлять небезпеки, а для тварин і птахів є корисною їжею. Люди теж можуть їх вживати, оскільки вони їстівні і є хорошим джерелом білка.



​Цикада є хорошим джерелом білка для тварин та людей / Фото ВВС

Чому цикади з’являються саме в цей період, вченим достеменно невідомо. Деякі з них припускають, що так комахи уникають хижаків.

Наступний грандіозний виводок Х очікують у 2038 році.



​Наступне нашестя цикад у США очікують у 2038 році / Фото ВВС