Спали 17 лет: США заполонили миллиарды цикад

На восточном побережье США появились миллиарды цикад, которые 17 лет ждали свое время в кромешной темноте под землей. Их называют поколением Х и они самые крупные в этой семье.

Прежде чем вылезти на поверхность, молодые цикады, так называемые нимфы, питались соком из корней деревьев, чтобы осуществить последнюю линьку и стать взрослыми насекомыми. Поэтому следующие 4 – 5 недель Штаты будут практически устланы ковром из насекомых.

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Нашествие цикад

Цикады появились в 18 американских штатах, в частности в Мичигане и Западной Вирджинии. По подсчетам, из гектара земли вылезло примерно 1,5 миллиона насекомых, а в целом их насчитывается десятки миллиардов.

Выбравшись из-под земли, цикады отправляются в сады и леса для размножения.

Они сбрасывают панцирь в течение часа, а затем начинают затвердевать, а уже к утру станут черными с оранжевыми крыльями и красными глазами, взберутся на верхушку дерева в поисках безопасности,

– рассказывает Голосу Америки энтомолог Майкл Рауп.



Цикада сбрасывает Панцирь / Фото ВВС

А уже на верхушках деревьев начинается настоящая романтика. Самцы поют любовные песни, чтобы привлечь внимание самки. И если ей понравится конкретное пение, она начинает мерцать крылышками, слегка пощелкивая.

Певческая цикада: смотрите видео

После спаривания самка откладывает яйца. Энтомолог отмечает, что за свою жизнь она может отложить до 400 – 600 яиц. Со временем самка умирает, а из яиц вылупляются новые нимфы цикад, которые падают и зарываются в землю на следующие 17 лет.

Интересное о цикадах

Цикады из поколения X создают невероятный уровень шума , похожий на звук мотокосилки или мотоцикла.

, похожий на звук мотокосилки или мотоцикла. Хотя большую часть жизни проводят под землей, они одни из немногих насекомых-долгожителей.



​Цикады остаются под землей 17 лет / Фото ВВС

На земле цикады питаются побегами молодых деревьев и виноградной лозой, чем могут нанести им вред. Однако не стоит их путать с саранчой, нашествие которых может уничтожить урожаи и вызвать много проблем в некоторых частях мира.

Для людей цикады не представляют опасности, а для животных и птиц – это полезная пища. Люди тоже могут их употреблять, поскольку они съедобны и являются хорошим источником белка.



​Цикада – хороший источник белка для животных и людей / Фото ВВС

Почему цикады появляются именно в этот период, ученым доподлинно неизвестно. Некоторые из них предполагают, что так насекомые избегают хищников.

Следующий грандиозный выводок Х ожидают в 2038 году.



​Следующее нашествие цикад в США ожидают в 2038 году / Фото ВВС