Спасение экологии: в Уэльсе создали уникальную упаковку для мяса

Упаковочные материалы обычно изготавливают из пластика, что негативно отражается на экологии. Исследователи уже долгое время ищут решение, которое могло бы улучшить ситуацию.

Уникальная упаковка мяса

Алаа Алайзоки, работающий в Университете Суонси, совершил прорыв в сфере упаковки мяса. Ему удалось создать упаковку без отдельного куска абсорбирующего жидкость пластика. В перспективе это позволит обойтись без тысячи тонн пластика.

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Исследователь сделал открытие, работая над докторской диссертацией. Он заметил, что часто мясо упаковывают с пластиковой подстилкой, которая втягивает влагу и превращает ее в гель, который не вытекает обратно в мясо.

Только в Великобритании ежегодно образуется более 800 тысяч тонн пластикового мусора только из-за упаковки мяса. Поглотительный кусок пластика занимает 5 – 8% этого показателя.

Алайзоки сумел создать специальные отверстия, в которых жидкость собирается таким образом, что не сможет попасть обратно в мясо. Жидкость можно убрать, просто промыв упаковку водой.