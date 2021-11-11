Спрос падает – цена растет: что происходит со свеклой

Спрос покупателей на столовую свеклу остается стабильно низким. И даже несмотря на это фермеры продолжают увеличивать цены на овощ.

Цены на свеклу ведут себя не очень логично. Ажиотажа среди покупателей у овоща нет, но его цена растет уже на протяжении длительного времени.

Интересно Украинский мед достиг максимальной цены, – производитель

Производители, повышающие цену свеклы, указывают на ограниченное предложение на рынке. Кроме того, показатель валового сбора овоща в текущем сезоне существенно снизился.

Реакция рынка

Как показал мониторинг, только с начала недели цена свеклы выросла на 17%. Килограмм овоща сейчас стоит 6 – 8 гривен.

С такой ценой оптовые компании и розничные сети не согласны, поэтому не закупают крупные партии свеклы. Поэтому рынок фактически находится в стагнации.

Хотя цена свеклы выросла по сравнению с прошлым годом более чем в 2 раза, производители не собираются продавать овощ дешевле и оставляют его в хранилище.