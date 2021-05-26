Специалисты Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) уверяют: если сейчас аграрии прекратят применять средства защиты растений, то уже вскоре потеряют до 30 – 40% урожая вследствие угнетения культур сорняками и повреждения вредителями и болезнями. А в отдельных случаях потери могут быть тотальными.
Поэтому сейчас не стоит вопрос: применять СЗР или нет – ответ очевиден. Но при этом надо учитывать многие аспекты – в частности, как правильно выбирать средства защиты растений, как их хранить и вносить, как утилизировать тару в конце концов. На каждом из этих этапов надо придерживаться четких правил. О самых важных из них читайте далее в материале Агро24.
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Выбор СЗР: максимальное внимание
Первый шаг, от которого зависит успех всего дальнейшего процесса. Потому что неудачный выбор СЗР может сразу свести на нет все старания агрария.
Перед тем, как приобрести товар, ознакомьтесь с его характеристикой, чтобы убедиться, что вам нужен именно этот препарат. Особое внимание обратите на фирменную маркировку на упаковке и на этикетку, которая должна предоставлять такую необходимую информацию:
- Рекомендации по техническому выполнению опрыскивания
- Разрешенный интервал выхода в поле после обработки
- Рекомендации по приготовлению рабочего раствора
- Рекомендации по утилизации тары
- Совместимость с другими препаратами
- Рекомендации по мерам безопасности исполнителя
- Рекомендации по оказанию первой медицинской помощи
- Требования к хранению и транспортировке
- Регламент применения препарата в Украине: перечень культур, нормы расхода, целевые объекты, способ, время, кратность внесения, период ожидания до сбора урожая и прочее.
Сразу отметим, что визуальный осмотр и наличие маркировки авторитетного производителя не гарантируют, что вы приобретете оригинальные СЗР, а не подделку (к сожалению, такие случаи бывают). Поэтому советуем покупать товары у официальных дистрибьюторов и субдистрибьюторов компаний-производителей.
Также стоит учитывать цену – если она заметно ниже рыночной, то это должно насторожить.
Разработка и производство СЗР – наукоемкий и высокотехнологичный процесс, который занимает много времени и требует значительных финансовых затрат. Только на создание нового действующего вещества нужно минимум 10 лет, минимум 200 миллионов евро и более 200 различных исследований. Поэтому оригинальная продукция авторитетного производителя не может быть дешевой. Но приобретя ее вы будете уверенными, что получили качественный препарат, который будет действовать эффективно и будет безопасным для человека и окружающей среды.
Внесение СЗР: правила и ответственность
При внесении СЗР аграрии должны учитывать многие аспекты
Чтобы максимально использовать потенциал СЗР нужно также четко соблюдать правила их внесения. В частности, это касается таких элементов, как:
- дозировка (доза меньше рекомендуемой может не дать нужного защитного эффекта, а большая может навредить растению или почве и экономически невыгодна)
- погодные условия (должна быть безветренная и нежаркая погода, приоритет – утренние и вечерние часы)
- сроки (надо рассчитать достаточный период от последней обработки до сбора урожая, чтобы произошло своевременное и полное выведение веществ из продукта).
Остатки действующих веществ. Нарушение регламента применения может привести к недостаточной эффективности препарата или к превышению нормы остатков действующих веществ в собранной продукции. Последний пункт очень важен при реализации сельскохозяйственной продукции, которая должна соответствовать ряду нормативных требований, прописанных в специальном международном кодексе. Требования касаются как необработанных продуктов, так и продуктов переработки (например, хлеб, масло, соки и т.п.).
Работа на расстоянии. Для избежания вреда окружающей среде, нужно придерживаться следующих законодательно регламентированных расстояний (в отдельных случаях возможны изменения санитарной зоны государственным санитарным врачом в регионе):
- Расстояние до источников водоснабжения – 500 м (штанговое опрыскивание) и 1000 м при авиационном
- Защитная зона малых рек, водостоков и водоемов регулируется соответствующими службами и составляет 20-100 м
- Санитарная зона рыбохозяйственных водоемов при авиационном опрыскивании – 2000 м
- Зона санитарного разрыва от других водоемов, населенных пунктов, мест отдыха и т. п – 300 м (штанговое опрыскивание)
- Расстояние от заправочных станций, растворимых узлов и площадок для протравливания до поверхностных водоемов – 200-500 м
- Расстояние до жилых территорий – 300 м при штанговом опрыскивании.
Аграрии должны заботиться об индивидуальной защите
Индивидуальная защита. Контакт агрария с СЗР требует обязательного использования средств индивидуальной защиты.
Минимальные требования для любых действий с СЗР – наличие у работника рубашки с длинными рукавами, длинных штанов, ботинок и химически стойких перчаток. Однако, в зависимости от специфики работ и особенностей препарата, работник должен использовать маску или респиратор, специальные очки, защитный плащ или комбинезон.
Утилизация тары: простые, но важные шаги
Заключительный этап использования СЗР не менее ответственный, чем предыдущие. Использованную тару категорически нельзя выбрасывать. Почему?
- В таре могут остаться опасные вещества, которые способны нанести вред другим людям, животным или окружающей среде.
- Сама тара является загрязнителем окружающей среды.
- Тару могут использовать фальсификаторы для создания подделок.
Поэтому после использования СЗР тару нужно:
- трижды промыть
- проколоть
- сдать на утилизацию
Ответственные производители СЗР самостоятельно платят за утилизацию тары, аграрию надо лишь позвонить по номеру, который указан на упаковке препарата, вызвать представителя компании-утилизатора и отдать ему тару.
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