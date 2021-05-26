Фахівці Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО) запевняють: якщо аграрії зараз припинять застосовувати засоби захисту рослин, то вже незабаром втратять до 30 – 40% врожаю внаслідок пригнічення культур бур’янами та ушкодження шкідниками і хворобами. А в окремих випадах втрати можуть бути тотальними.

Тож нині не стоїть питання: застосовувати ЗЗР чи ні – відповідь очевидна. Але при цьому треба враховувати багато аспектів – зокрема, як правильно вибирати засоби захисту рослин, як їх зберігати і вносити, як утилізувати тару врешті решт. На кожному з цих етапів треба дотримуватися чітких правил. Про найважливіші з них читайте далі в матеріалі Агро24.

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Вибір ЗЗР: максимальна увага

Перший крок, від якого залежить успіх усього подальшого процесу. Бо невдалий вибір ЗЗР може відразу звести нанівець усі старання аграрія.

Перед тим, як придбати товар, ознайомтеся з його характеристикою, аби переконатися, що вам потрібен саме цей препарат. Особливу увагу зверніть на фірмове маркування на упаковці та на етикетку, яка має надавати таку необхідну інформацію:

Рекомендації щодо технічного виконання обприскування

Дозволений інтервал виходу в поле після обробки

Рекомендації щодо приготування робочого розчину

Рекомендації щодо утилізації тари

Сумісність з іншими препаратами

Рекомендації щодо заходів безпеки виконавця

Рекомендації щодо надання першої медичної допомоги

Вимоги до зберігання та транспортування

Регламент застосування препарату в Україні: перелік культур, норми витрати, цільові об’єкти, спосіб, час, кратність внесення, період очікування до збору урожаю та інше.

Відразу зазначимо, що візуальний огляд і наявність маркування авторитетного виробника не гарантують, що ви придбаєте оригінальні ЗЗР, а не підробку (на жаль, такі випадки трапляються). Тому радимо купляти товари в офіційних дистриб’юторів та субдистриб’юторів компаній-виробників.

Також варто зважати на ціну – якщо вона помітно нижча ринкової, то це має насторожити.

Розробка та виробництво ЗЗР – наукоємний та високотехнологічний процес, який займає багато часу і потребує значних фінансових витрат. Лише на створення нової діючої речовини потрібно щонайменше 10 років, мінімум 200 мільйонів євро та понад 200 різних досліджень. Тому оригінальна продукція авторитетного виробника не може бути дешевою. Але придбавши її ви будете впевненими, що отримали якісний препарат, який діятиме ефективно та буде безпечним для людини і довкілля.

Внесення ЗЗР: правила і відповідальність



Під час внесення ЗЗР аграрії мають враховувати багато аспектів

Аби максимально використати потенціал ЗЗР потрібно також чітко дотримуватися правил їхнього внесення. Зокрема, це стосується таких елементів, як:

дозування (доза, менша за рекомендовану, може не дати потрібного захисного ефекту, а більша може нашкодити рослині чи ґрунту та економічно невигідна)

(доза, менша за рекомендовану, може не дати потрібного захисного ефекту, а більша може нашкодити рослині чи ґрунту та економічно невигідна) погодні умови (має бути безвітряна і неспекотна погода, пріоритет – ранкові та вечірні години)

(має бути безвітряна і неспекотна погода, пріоритет – ранкові та вечірні години) терміни (треба розрахувати достатній період від останньої обробки до збору врожаю, щоб відбулося вчасне і повне виведення речовин з продукту).

Залишки діючих речовин. Порушення регламенту застосування може призвести до недостатньої ефективності препарату або до перевищення норми залишків діючих речовин у зібраній продукції. Останній пункт дуже важливий при реалізації сільськогосподарської продукції, яка має відповідати низці регуляторних вимог, прописаних у спеціальному міжнародному кодексі. Вимоги стосуються як необроблених продуктів, так і продуктів переробки (наприклад, хліб, олія, соки і т.п.).

Робота на відстані. Для уникнення шкоди довкіллю потрібно дотримуватися наступних законодавчо-регламентованих відстаней (в окремих випадках можливі зміни санітарної зони державним санітарним лікарем в регіоні):

Відстань до джерел водопостачання – 500 м (штангове обприскування) та 1000 м при авіаційному

Захисна зона малих річок, водостоків та водойм регулюється відповідними службами та становить 20-100 м

Санітарна зона рибогосподарських водойм при авіаційному обприскуванні – 2000 м

Зона санітарного розриву від інших водойм, населених пунктів, місць відпочинку тощо – 300 м (штангове обприскування)

Відстань від заправних станцій, розчинних вузлів та майданчиків для протруювання до поверхневих водойм – 200-500 м

Відстань до житлових територій – 300 м при штанговому обприскуванні



Аграрії мають піклуватися про індивідуальний захист

Індивідуальний захист. Контакт аграрія із ЗЗР вимагає обов’язкового використання засобів індивідуального захисту.

Мінімальні вимоги для будь-яких дій із ЗЗР – наявність у працівника сорочки з довгими рукавами, довгих штанів, черевиків та хімічно стійких рукавиць. Проте, в залежності від специфіки робіт та особливостей препарату, працівник повинен використовувати маску чи респіратор, спеціальні окуляри, захисний плащ чи комбінезон.

Утилізація тари: прості, але важливі кроки

Заключний етап використання ЗЗР не менш відповідальний, ніж попередні. Використану тару категорично не можна викидати. Чому?

У тарі можуть залишитися небезпечні речовини, які здатні завдати шкоди іншим людям, тваринам чи довкіллю.

Сама тара є забруднювачем довкілля.

Тару можуть використати фальсифікатори для створення підробок.

Тому після використання ЗЗР тару потрібно:

тричі промити

проколоти

здати на утилізацію

Відповідальні виробники ЗЗР самостійно сплачують за утилізацію тари, аграрію треба лише зателефонувати за номером, який зазначений на упаковці препарату, викликати представника компанії-утилізатора і віддати йому тару.

Агро24 рекомендує компанію-утилізатора:

"Український центр поводження з відходами"

Працює на всій території України у сфері поводження з небезпечними відходами: збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізація, знешкодження.

Телефон: 067-834-88-89

Пошта: info@ucpv.com.ua

На офіційному сайті BASF Agricultural Solutions Україна можна детальніше прочитати про відповідальне внесення ЗЗР та утилізацію тари.