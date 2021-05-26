Средства защиты растений: выбор, внесение, утилизация – что обязательно надо знать аграрию

Аграрии давно усвоили правило: защита культур эффективнее лечения. Именно поэтому средства защиты растений (СЗР) – чрезвычайно важный элемент сельскохозяйственного производства. И в то же время – очень сложный и ответственный.

Специалисты Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) уверяют: если сейчас аграрии прекратят применять средства защиты растений, то уже вскоре потеряют до 30 – 40% урожая вследствие угнетения культур сорняками и повреждения вредителями и болезнями. А в отдельных случаях потери могут быть тотальными.

Поэтому сейчас не стоит вопрос: применять СЗР или нет – ответ очевиден. Но при этом надо учитывать многие аспекты – в частности, как правильно выбирать средства защиты растений, как их хранить и вносить, как утилизировать тару в конце концов. На каждом из этих этапов надо придерживаться четких правил. О самых важных из них читайте далее в материале Агро24.

Обратите внимание! Защита в поле и в закромах: предложение компании BASF поможет аграриям сохранить урожаи

Выбор СЗР: максимальное внимание

Первый шаг, от которого зависит успех всего дальнейшего процесса. Потому что неудачный выбор СЗР может сразу свести на нет все старания агрария.

Перед тем, как приобрести товар, ознакомьтесь с его характеристикой, чтобы убедиться, что вам нужен именно этот препарат. Особое внимание обратите на фирменную маркировку на упаковке и на этикетку, которая должна предоставлять такую необходимую информацию:

Рекомендации по техническому выполнению опрыскивания

Разрешенный интервал выхода в поле после обработки

Рекомендации по приготовлению рабочего раствора

Рекомендации по утилизации тары

Совместимость с другими препаратами

Рекомендации по мерам безопасности исполнителя

Рекомендации по оказанию первой медицинской помощи

Требования к хранению и транспортировке

Регламент применения препарата в Украине: перечень культур, нормы расхода, целевые объекты, способ, время, кратность внесения, период ожидания до сбора урожая и прочее.

Сразу отметим, что визуальный осмотр и наличие маркировки авторитетного производителя не гарантируют, что вы приобретете оригинальные СЗР, а не подделку (к сожалению, такие случаи бывают). Поэтому советуем покупать товары у официальных дистрибьюторов и субдистрибьюторов компаний-производителей.

Также стоит учитывать цену – если она заметно ниже рыночной, то это должно насторожить.

Разработка и производство СЗР – наукоемкий и высокотехнологичный процесс, который занимает много времени и требует значительных финансовых затрат. Только на создание нового действующего вещества нужно минимум 10 лет, минимум 200 миллионов евро и более 200 различных исследований. Поэтому оригинальная продукция авторитетного производителя не может быть дешевой. Но приобретя ее вы будете уверенными, что получили качественный препарат, который будет действовать эффективно и будет безопасным для человека и окружающей среды.

Внесение СЗР: правила и ответственность



При внесении СЗР аграрии должны учитывать многие аспекты

Чтобы максимально использовать потенциал СЗР нужно также четко соблюдать правила их внесения. В частности, это касается таких элементов, как:

дозировка (доза меньше рекомендуемой может не дать нужного защитного эффекта, а большая может навредить растению или почве и экономически невыгодна)

(доза меньше рекомендуемой может не дать нужного защитного эффекта, а большая может навредить растению или почве и экономически невыгодна) погодные условия (должна быть безветренная и нежаркая погода, приоритет – утренние и вечерние часы)

(должна быть безветренная и нежаркая погода, приоритет – утренние и вечерние часы) сроки (надо рассчитать достаточный период от последней обработки до сбора урожая, чтобы произошло своевременное и полное выведение веществ из продукта).

Остатки действующих веществ. Нарушение регламента применения может привести к недостаточной эффективности препарата или к превышению нормы остатков действующих веществ в собранной продукции. Последний пункт очень важен при реализации сельскохозяйственной продукции, которая должна соответствовать ряду нормативных требований, прописанных в специальном международном кодексе. Требования касаются как необработанных продуктов, так и продуктов переработки (например, хлеб, масло, соки и т.п.).

Работа на расстоянии. Для избежания вреда окружающей среде, нужно придерживаться следующих законодательно регламентированных расстояний (в отдельных случаях возможны изменения санитарной зоны государственным санитарным врачом в регионе):

Расстояние до источников водоснабжения – 500 м (штанговое опрыскивание) и 1000 м при авиационном

Защитная зона малых рек, водостоков и водоемов регулируется соответствующими службами и составляет 20-100 м

Санитарная зона рыбохозяйственных водоемов при авиационном опрыскивании – 2000 м

Зона санитарного разрыва от других водоемов, населенных пунктов, мест отдыха и т. п – 300 м (штанговое опрыскивание)

Расстояние от заправочных станций, растворимых узлов и площадок для протравливания до поверхностных водоемов – 200-500 м

Расстояние до жилых территорий – 300 м при штанговом опрыскивании.



Аграрии должны заботиться об индивидуальной защите

Индивидуальная защита. Контакт агрария с СЗР требует обязательного использования средств индивидуальной защиты.

Минимальные требования для любых действий с СЗР – наличие у работника рубашки с длинными рукавами, длинных штанов, ботинок и химически стойких перчаток. Однако, в зависимости от специфики работ и особенностей препарата, работник должен использовать маску или респиратор, специальные очки, защитный плащ или комбинезон.

Утилизация тары: простые, но важные шаги

Заключительный этап использования СЗР не менее ответственный, чем предыдущие. Использованную тару категорически нельзя выбрасывать. Почему?

В таре могут остаться опасные вещества, которые способны нанести вред другим людям, животным или окружающей среде.

Сама тара является загрязнителем окружающей среды.

Тару могут использовать фальсификаторы для создания подделок.

Поэтому после использования СЗР тару нужно:

трижды промыть

проколоть

сдать на утилизацию

Ответственные производители СЗР самостоятельно платят за утилизацию тары, аграрию надо лишь позвонить по номеру, который указан на упаковке препарата, вызвать представителя компании-утилизатора и отдать ему тару.

Агро24 рекомендует компанию-утилизатора:

"Украинский центр обращения с отходами"

Работает на всей территории Украины в сфере обращения с опасными отходами: сбор, перевозка, хранение, обработка, утилизация, обезвреживание.

Телефон: 067-834-88-89

Почта: info@ucpv.com.ua