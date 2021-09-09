В США профессор Университета выращивает деревья, которые дают 40 различных плодов

На территории Сиракузского университета в Нью-Йорке растет необычное дерево. В течение зимы оно ничем не отличается от других деревьев, а вот весной покрывается лепестками розовых, белых и красных цветков, изобилуя летом четырьмя десятками различных видов ягод и фруктов.

Вишни, персики, нектарины, сливы, миндаль – дерево дарит целую порцию полезных лакомств, и называется оно – дерево 40 плодов. Создал его и несколько десятков других художник и профессор университета Сэм Ван Акен с помощью технологии прививки.

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Как все начиналось

Сегодня по всей стране насчитывается по меньшей мере 2 десятка таких невероятных деревьев, но первое в своем роде дерево 40 плодов появилось на территории кампуса в 2008 году. Через 3 года его посвятили памяти трагедии 11 сентября, символизируя принятие и диалог между различиями.



Дерево 40 плодов в Сиракузском университете / Фото Сэма Ван Акена

Ван Акен рассказывает, что на самом деле все началось как художественный проект, в котором он избрал число 40 за его историческое и библейское значение – сумму, указывающую на бесконечность.

Я хотел сделать это дерево, которое будет цвести разными цветами и давать различные виды плодов, чтобы когда вы наткнулись на него, это вызвало момент переосмысления,

– говорит профессор.



Дерево весной становится разноцветным / Фото Сэма Ван Акена

Для этого Ван Акен затеял поиски различных сортов косточковых ягод и фруктов в штате Нью-Йорк, но оказалось, что не все так просто, ведь большинство из них выращивали в Калифорнии. В конце концов ему удалось найти старый сад в Центральном Нью-Йорке, который содержал все реликвии, родные, гибридные и старинные сорта плодов. С помощью грантовых средств от университета Ван Акен арендовал его и начал реализацию своего замысла.



Урожай с дерева плодов / Фото Сэма Ван Акена

Сначала он разработал карликовые деревца для каждого сорта, выращивая их в питомнике на территории кампуса. Теперь этот сад служит своеобразной лабораторией, из которой Ван Акен берет щепки для своих деревьев с 40 плодами.



Одно из деревьев в университетском саду / Фото Сэма Ван Акена

Создание деревьев 40 плодов

Ван Акен использует метод, который называется прививка стружкой.

Для этого из материнского дерева он отрезает щепку с почкой.

Затем на ветке нового дерева делает небольшой надрез, чтобы совместить их вместе.

И, наконец, обматывает место соединения специальной лентой.

Дальше дело за временем. Каждому дереву нужны годы, чтобы развиться и начать давать плоды. Поскольку каждый сорт плодов цветет в разное время, то Ван Акен тщательно намечает расположение каждой ветки.



Дорожная карта дерева 40 плодов / Фото Сэма Ван Акена

Смотрите видео, как профессор искусств создает деревья, которые дают 40 различных плодов