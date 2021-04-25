UC Wolfskill был выведен в 2003 году скрещиванием Chandler с орехом Solano. UC Wolfskill сочетает в себе цвет и черты оболочки Chandler с ранним созреванием и свойствами ядра Solano.
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Выведение UC Wolfskill означает, что производители могут распределить урожай и все еще иметь действительно высококачественный орех, который обеспечит первоклассные цены и урожайность, – рассказал профессор Пат Дж. Браун.
Почти все американские грецкие орехи выращивают в Калифорнии. Более половины ореховых садов занимают орехи Chandler. Новый сорт можно собирать на 12-14 дней раньше, и распределить усилия по сбору, доработке и сбыту.