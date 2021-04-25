UC Wolfskill був виведений у 2003 році схрещуванням Chandler з горіхом Solano. UC Wolfskill поєднує в собі колір і риси оболонки Chandler з раннім достиганням та властивостями ядра Solano.

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Виведення UC Wolfskill означає, що виробники можуть розподілити урожай і все ще мати справді високоякісний горіх, який забезпечить першокласні ціни і урожайність, – розповів професор Пат Дж. Браун.

Майже всі американські волоські горіхи вирощують у Каліфорнії. Більше половину горіхових садів займають горіхи Chandler. Новий сорт можна збирати на 12-14 днів раніше, і розподілити зусилля зі збору, доробки та збуту.

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