Устойчивость к болезням и раннее созревание: селекционеры вывели новые сорта гороха

Компания Pulse Breeding Australia представила два новых сорта полевого гороха. Новые растения приятно удивляют своими характеристиками.

PBA Taylor и PBA Noosa -–это селекционные новинки на рынке гороха. Каждый из этих сортов имеет свои уникальные особенности.

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Тейлор – это полевой горох типа Kaspa, который созревает очень рано. Его основное преимущество – устойчивость к болезням. Отпор вирусам позволяет сорту быть очень урожайным. Этот сорт лучше всего подходит для регионов со средним уровнем осадков.

PBA Noos – это синий горох, который в других частях мира знают как "зеленый горошек". Этот сорт дает аграриям возможность воспользоваться потенциальной доходностью. По сравнению с другими похожими сортами при надлежащих условиях сорт Нуса может показать на 20 – 30% лучшую урожайность.

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