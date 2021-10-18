PBA Taylor та PBA Noosa – це селекційні новинки на ринку гороху. Кожен з цих сортів має свої унікальні особливості.
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Тейлор – це польовий горох типу Kaspa, який дозріває дуже рано. Його основна перевага – стійкість до хвороб. Відпір вірусам дозволяє сорту бути дуже урожайним. Цей сорт найкраще підходить для регіонів із середнім рівнем опадів.
PBA Noosа – це синій горох, який в інших частинах світу знають як "зелений горошок". Цей сорт дає аграріям можливість скористатися потенційною прибутковістю. У порівнянні з іншими схожими сортами при належних умовах сорт Нуса може показати на 20 – 30% кращу врожайність.