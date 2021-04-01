Из-за влияния спекулятивных факторов цена на растительные масла снизилась. Вчерашняя распродажа биржевых контрактов привела к обвалу цен на пальмовое и соевое масло почти на 5%.

Вчера майские фьючерсы на соевое масло в Чикаго снизились на 4,7% до 1112 долларов/тонна накануне обнародования отчета USDA прогнозам площадей сева сои в США и данными по переработке сои в феврале.

Интересно СБУ инициировала задержание президента Национальной академии аграрных наук

Аналитики ожидают, что площади сева сои вырастут до 90 миллионов акров, хотя год назад при прогнозе в 85 миллионов акров фактически было засеяно 83 миллионов акров.

Под давлением падения рынков пальмового и соевого масла цены на украинское подсолнечное масло также снизились до 1500-1520 долларов/тонна FOB, однако цены на подсолнечный шрот остаются на уровне 270-275 долларов/тонна FOB.

Однако рынок почти замер, поскольку продавцы не желают реализовывать продукцию по низким ценам, а покупатели ожидают дальнейшего падения цен.

Электронные аукционы существенно повлияют на рынок земли. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Электронные аукционы остановят манипуляции на рынке земли".