Закон про продаж землі через електронні аукціони зробить учасників торгів більш дисциплінованими і унеможливить маніпуляції.

Так вважає експерт із земельних питань, кандидат наук із державного управління Вадим Чувпило. Він наголошує, що прийняття цього закону "однозначно потрібне державі й об’єднаним територіальним громадам".

Зверніть увагу! Вартість землі в Україні після відкриття ринку суттєво зміниться

Комітет Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики ще 5 лютого 2021 року рекомендував парламенту ухвалити в другому читанні законопроєкт №2195 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) через електронні аукціони".

У разі прийняття законопроєкту в другому читанні зміни будуть внесені до Земельного кодексу України та Закону України "Про оренду землі". Після цього продаж земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них буде здійснюватися виключно на конкурсних засадах через електронний аукціон, – каже Чувпило.

Аукціони проти маніпуляцій

Експерт наголошує: важливим нововведенням є те, що в разі відмови переможця торгів від підписання протоколу торгів або від укладання договору, що підтверджується відповідним актом організатора, електронна торгова система автоматично формує і публікує новий протокол торгів. А переможець торгів, який відмовився підписувати протокол або договір, позбавляється права на участь в подальших торгах з продажу того ж лота.

Така умова зробить учасників торгів більш дисциплінованими і унеможливить маніпуляції, які дозволяють зараз штучно "відтягувати" продаж права оренди і використовувати земельну ділянку за різними тіньовими схемами.

Закон і оренда землі

Що стосується змін до Закону України "Про оренду землі", то чітких рис набуде механізм переважного права орендаря на придбання орендованої земельної ділянки у власність.

Це означає, що орендар, який відповідно до закону може мати у власності орендовану земельну ділянку, отримує переважне право на придбання її у власність у разі продажу цієї земельної ділянки, але за умови, що він сплачує ціну, за якою ділянка продається. У разі ж продажу через електронний аукціон – якщо пропозиція орендаря дорівнює чи перевищує пропозиції всіх учасників аукціону.

Можна сказати, що прийняття цього законопроекту однозначно потрібно державі і об’єднаним територіальним громадам. Прозорість ринку землі і продажу права на неї – це невід’ємна складова ефективного управління земельними ресурсами, – резюмує Чувпило.

Ринок землі: що треба знати