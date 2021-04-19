Свинина начала постепенно дорожать
Среднерыночные цены на свинину в живом весе продолжили рост. По сравнению с прошлой неделей показатель поднялся на 1,7%.
Источник:Асоціація свинарів України
В минувшую пятницу торги завершились положительным колебанием цен на живца свиней. Большинство производителей свинины расписали товарные партии на 0,5-1,5 гривен/килограмм дороже, чем в начале месяца.
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В результате нижняя граница ценового диапазона поднялась до 43 гривен/килограмм, а верхняя – до 45 гривен/килограмм. Хотя указанная максимальная ценовая отметка на этой неделе встречается на рынке не очень часто, средний показатель составил 44,1 гривен/килограмм, что на 1,7% выше, чем неделей ранее.
Промышленные свинохозяйства отмечают, что напряжение на рынке повышает дополнительное предложение убойных свиней со стороны "сезонных" производителей – тех, кто откармливает свиней к реализации в предпраздничный период, – комментируют отраслевые аналитики.
Большинство операторов убеждены, что цены сохранят положительную динамику и в дальнейшем.
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