Цьогоріч великодній кошик в середньому подорожчає на 15%. Усі продукти значно додали у ціні.

У 2020 році ціна великоднього кошика в середньому становила 841 гривню. Цього року він обійдеться вже у 971 гривню.

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На 95% зросла ціна яєць: десяток коштує 39 гривень проти 20 гривень торік. Домашня ковбаса подорожчала на 10,2%, до 130 гривень за півкілограма. Буженина – на 27,3%, до 140 гривень. Курятина – на 9,1%, до 60 гривень за кілограм. Сало здорожчало на 37,5% порівняно з 2020-м, до 66 гривень. Сир додав у ціні 78,7%.

Економісти прогнозують, що це ще не межа – деякі продукти можуть подорожчати перед Великоднем. Передусім йдеться про яйця, м’ясну продукцію та молочку.

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