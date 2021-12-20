Стоимость свинины вырастет

Цена свинины в скором времени начнет изменения. Плановая цена живца в праздничный период – как минимум 46 – 47 гривен за килограмм.

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Производители свинины и заготовители ведут напряженные переговоры, от результата которых будет зависеть стоимость мяса для покупателей. Эксперты отмечают, что в праздничный период большой спрос будет "накручивать" цену товара.

Что касается цены сала, то сейчас средний показатель составляет 15 гривен за килограмм. Только через месяц он вырос на 15 гривен, а на праздники продемонстрирует еще большие прыжки.

Выровнять ситуацию может импортная продукция, но ажиотаж может позволить импортерам удерживать высокие цены.