Основным компонентом кормления свиней является зерновая группа и подсолнечник. Цены на них выросли на 20-40%, что в свою очередь привело к удорожанию себестоимости свинины.

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Сейчас себестоимость свинины составляет не менее 40 гривен/килограмм. Кроме того, как рассказала експертка по свиноводству Ассоциации животноводов Украины Ольга Махно, повышение цен на корм может вызвать снижение поголовья свиней.

Сокращение поголовья свиней уменьшит рынок предложений мяса на территории Украины. Также негативным фактором для свиноводства является импорт дешевого мяса из стран Европы, – подчеркнула она.

В Украину уже везут первую партию абрикосов. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "В Украине появятся первые абрикосы из Молдовы".