Основним компонентом годівлі свиней є зернова група та соняшник. Ціни на них зросли на 20-40%, що в свою чергу привело до подорожчання собівартості свинини.

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Зараз собівартість свинини становить щонайменше 40 гривень/кілограм. Крім того, як розповіла експертка зі свинарства Асоціації тваринників України Ольга Махно, підняття цін на корм може спричинити зниження поголів'я свиней.

Скорочення поголів’я свиней зменшить ринок пропозицій м’яса на території України. Також негативним фактором для свинарства є імпорт дешевого м’яса з країн Європи, — наголосила вона.

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